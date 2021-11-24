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Туроператоры рассказали о бюджетных вариантах отдыха на Новый год

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Среди новогодних предпочтений российских туристов лидирует Египет, тем не менее, дешевле всего получится отдохнуть в Турции, сообщили «Известиям» туроператоры. Анталья востребована и зимой, несмотря на остывшее море. Многие туристы также выбирают Стамбул.

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«Турцию отличает разнообразие круглогодичных отелей с богатой развлекательной программой и питанием «все включено». Роста цен ни на проживание, ни на перелет сейчас нет — более того, ближе к пиковым новогодним датам могут появиться особенно выгодные предложения от популярных отелей. Турция — единственная страна, где это возможно», — отметили в пресс-службе Tez Tour.

Между тем, дешевые туры на анталийское побережье можно найти и сейчас. Так, новогодняя неделя в отеле «три звезды» в Кемере обойдется двоим туристам всего в 21,1 тыс. рублей, если ехать без питания. Аналогичное предложение на «все включено» — за 24,7 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в «Интуристе».

Зачастую россияне в Турции выбирают отели более высокой категории — «четыре» и «пять звезд», заметили в компании TUI Россия. Минимальная стоимость за неделю новогоднего отдыха в такой гостинице в Анталье составит 69 тыс. на двоих с питанием «все включено», добавили там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Губа не тура: где отдохнуть на Новый год за 25 тыс. рублей

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