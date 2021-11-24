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Путин обсудит с правительством обеспечение уровня зарплат бюджетников

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Президент России Владимир Путин в среду, 24 ноября, проведет совещание с правительством, в ходе которого состоится обсуждение уровня зарплат бюджетников.

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«Основная тема встречи — обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы», — сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Уточняется, что с докладом выступит глава Минтруда РФ Антон Котяков. В совещании также примут участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

26 сентября сообщалось, что с 1 октября текущего года в России намерены проиндексировать зарплату тем бюджетникам, что не были упомянуты в майских указах.

В итоге зарплата была проиндексирована, в частности, у работников социальной сферы, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, спасателей МЧС, ветеринарных лабораторий и других организаций.

Отмечалось, что доход специалистов указанных профессий вырастет на 4%. Размер индексации будет зависеть от конкретного региона.

13 сентября Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и силовиков выше уровня инфляции.

Поручение дано российскому правительству. Так, необходимо при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции.

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