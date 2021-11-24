Вильфанд пообещал москвичам потепление в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зимняя погода в Москве со среды, 24 ноября, сменится более теплой.

По его словам, в среду температура в городе поднимется до нуля градусов, а в четверг — до +3 градусов.

«Днем в среду будет повышение температуры до нуля — минус двух градусов. В четверг температура еще повысится. Ночные температуры прогнозируются около нуля градусов, дневные — плюс один-три градуса», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Он добавил, что такой температурный фон сохранится в городе до конца текущей недели.

Синоптик подчеркнул, что в связи с потеплением и дождем в пятницу и субботу снежный покров начнет таять.

«Может, останется немного совсем снега, да и только», — заключил он.

23 ноября в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры автомобилистам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю и быть внимательными на дорогах из-за возможного образования гололедицы в Москве.

В ведомстве напомнили, что в межсезонье и зимнее время года манера управления автомобилем отличается от летней. Также в пресс-службе подчеркнули, что использование летних шин зимой опасно и может привести к ДТП.

Также уточнялось, что в среду ночью ожидается –4...–7 градусов, а днем около нуля. Такой температурный фон продержится до конца рабочей недели. Со вторника осадки не прогнозируются. По словам Романа Вильфанда, жителей столичного региона ожидает «нормальная зимняя погода».