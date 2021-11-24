Два человека погибли и 16 пострадали при взрыве на фабрике в Сербии

Два человека погибли и 16 пострадали при взрыве на фабрике под Белградом. Об этом сообщили в МВД Сербии. ЧП произошло на складе противоградных ракет, на котором хранилось 15 тонн топлива и 500 готовых изделий, сообщает телеканал «Известия».

Пожарным удалось спасти пять человек. Место обследуют с помощью дрона с тепловизором, чтобы убедиться, что нет других пострадавших. Дорогу к фабрике перекрыли из-за угрозы новых взрывов. ЧП произошло вечером, очевидцы сообщили о четырех мощных хлопках от которых задрожала земля.

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