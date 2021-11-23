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Современная остановка с отоплением появится на улице Ленина в Ульяновске

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На улице Ленина в Ульяновске смонтировали новый павильон для ожидания трамваев. Об этом сообщает городская администрация.

Новая остановка расположена на пересечении улиц Ленина и Гончарова около сквера «Экран». В скором времени павильон оснастят системой Wi-Fi, подсветкой, камерой видеонаблюдения, а также отоплением, пишет ulpravda.ru.

«Новые остановки стали отличным дополнением одной из центральных улиц. Они выглядят современно и привлекательно, а кроме того, куда удобнее старых», — рассказал начальник горуправления дорожного хозяйства и транспорта Валерий Художидков.

Чиновник также подчеркнул, что обновление улицы невозможно без создания комфортных условий для пассажиров электротранспорта. Всего в этом году на улице Ленина планируется установить пять подобных остановочных павильонов.

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