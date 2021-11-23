Тестирование новогодней иллюминации началось в Томске

В Томске раньше срока заработала новогодняя иллюминация. Как объяснили в пресс-службе «Горсетей», ведется тестирование оборудования.

«Иллюминацию чистили, собирали по новой. Сейчас она работает в тестовом режиме, нужно проверить, чтобы ничего не выпадало. 13 декабря будет всё уже постоянно гореть», — сообщил РИА «Томск» представитель пресс-службы компании.

По данным издания, иллюминацию включили на Богашевском, Иркутском и Московском трактах. До конца ноября планируется смонтировать оставшееся оборудование, а до 15 декабря в городе появится 12 светодиодных фонтанов.

Кроме того, продолжается монтаж главной городской елки на Новособорной площади и завоз льда для детского лабиринта и ледовых фигур.