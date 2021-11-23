Группу круглосуточного пребывания открыли в новом детсаду в Мурмашах

В новом детском саду в поселке Мурмаши в Мурманске открыли группу круглосуточного пребывания. Губернатор региона Андрей Чибис посетил учреждение в ходе рабочей поездки в Кольский район.

«Здесь есть группа для самых маленьких, их мамы готовятся выйти на полный рабочий день. Есть здесь и группа круглосуточного пребывания для детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Важно, что эти дети окружены заботой и любовью работников детского сада и обеспечены всем необходимым», — цитирует Чибиса ИА «Би-порт».

Новый детсад в Мурмашах заработал 8 ноября. По словам главы региона, учреждение оснастили современным оборудованием, для детей закуплены новые игрушки и развивающие игры. Сейчас его посещают 29 малышей при наличии 75 мест, формирование групп продолжается.

Детсад возвели в рамках нацпроекта «Демография». Площадь одноэтажного здания составляет около 950 кв. м. Строительство велось с июля 2020 года.