США на следующей неделе проведут переговоры с талибами

Соединенные Штаты на следующей неделе вернутся к переговорам с представителями движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом во вторник, 23 ноября сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Я могу подтвердить, что на следующей неделе спецпредставитель [США] по Афганистану Том Уэст вернется в Доху на двухнедельную встречу с лидерами «Талибана». Они обсудят наши жизненные национальные интересы, касающиеся Афганистана, включая борьбу с терроризмом», — сказал он на брифинге.

19 ноября Томас Уэст заявил о том, что США продолжат откровенную дипломатию с талибами, при этом представители движения, по его словам, должны заслужить легитимность и поддержку мирового сообщества своими действиями по борьбе с терроризмом, в том числе созданием инклюзивного правительства и уважением прав меньшинств, женщин и девочек. Он также отметил, что важная негуманитарная помощь талибам от мировых сообществ прекратится в случае, если они продолжат добиваться военного переворота вместо урегулирования афганского кризиса.

Последние переговоры талибов с американскими дипломатами в Катаре состоялись 9 октября. На повестке стоял вопрос «открытия новой страницы» в отношениях двух стран, однако талибы предупредили американцев о необходимости «уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела». Штаты настаивали на формировании в Афганистане инклюзивного правительства и уважении прав женщин в стране.

Ситуация в регионе начала усугубляться, после того как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, а завершили его в августе. 15 августа талибы взяли Кабул. Они заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.