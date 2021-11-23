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Украинские военные опровергли данные о применении Javelin в Донбассе

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Военные на Украине заявили, что в Донбассе не использовались противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные в страну Соединенными Штатами в качестве военной помощи. Об этом 23 ноября сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей пресс-службы объединенных сил.

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«На данный момент в Донбассе «Джавелины» не использовались», — сказано в тексте.

Ранее в этот день депутат Верховной рады, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin.

За день до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что МИД РФ ничего не известно о применении в Донбассе Javelin. Он отметил, что воинственная риторика Киева свидетельствует о явном желании обострить конфликт в регионе.

21 ноября руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о первом применении ПТРК Javelin в Донбассе. По его словам, установки вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте ДНР и ЛНР.

Как отметил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий , Украина своими заявлениями о якобы первом боевом применении ПТРК Javelin в Донбассе показывает, что выполняет указания своих хозяев в Пентагоне.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Javelin — один из самых эффективных противотанковых комплексов в мире. Установка помещается в карбоновый чемодан и транспортируется за спиной бойца. Развернуть оружие можно за пару минут, еще минута нужна для подготовки и удара по цели.

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