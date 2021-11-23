Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Очереди из фур образовались на границах Белоруссии с Польшей и Литвой
Общество
Ученые с задержанного судна «Академик Иоффе» вернутся в Россию 24 ноября
Происшествия
Движение перекрыли на съезде с Волгоградского проспекта на МКАД из-за ДТП
Армия
Путин внес на ратификацию в ГД договор о единой системе ПВО с Таджикистаном
Спорт
CAS оставил в силе дисквалификацию российского легкоатлета Шустова
Мир
Таджикистан введет односторонний безвизовый режим для 52 стран
Политика
Главы генштабов РФ и США обсудили международную безопасность
Мир
На Украине заявили о начале веерных отключений электричества
Наука
Вакцина для клеточного иммунитета от COVID-19 прошла первую фазу испытаний
Мир
В ЕК предложили создать черный список компаний по доставке мигрантов к границе

Ремонт улицы Инженерной завершили в Пскове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пскове привели в нормативное состояние участок улицы Инженерный. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служба городской администрации.

Работы выполнены на отрезке от улицы Индустриальной до Алтаева, а также на дублере вдоль жилых домов от № 12 до № 100, который не ремонтировался более 30 лет. Подрядчик уложил два слоя асфальта, заменил люки, нанес разметку.

Также на улице обновили пешеходную зону. Рабочие заменили бортовой камень, заасфальтировали тротуары, установили барьерное ограждение и восстановили газоны, а около дома № 13 обустроили парковку.

Изначально завершить все работы планировалось до 31 августа. Однако подрядчику потребовалось время на устранение недочетов, которые выявила комиссия. В связи с задержкой к исполнителю применят штрафные санкции.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019–2021 годах улицу Инженерную привели в порядок на всем ее протяжении.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021