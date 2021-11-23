Ремонт улицы Инженерной завершили в Пскове

В Пскове привели в нормативное состояние участок улицы Инженерный. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служба городской администрации.

Работы выполнены на отрезке от улицы Индустриальной до Алтаева, а также на дублере вдоль жилых домов от № 12 до № 100, который не ремонтировался более 30 лет. Подрядчик уложил два слоя асфальта, заменил люки, нанес разметку.

Также на улице обновили пешеходную зону. Рабочие заменили бортовой камень, заасфальтировали тротуары, установили барьерное ограждение и восстановили газоны, а около дома № 13 обустроили парковку.

Изначально завершить все работы планировалось до 31 августа. Однако подрядчику потребовалось время на устранение недочетов, которые выявила комиссия. В связи с задержкой к исполнителю применят штрафные санкции.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019–2021 годах улицу Инженерную привели в порядок на всем ее протяжении.