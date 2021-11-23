Читатели Le Figaro возмутились словами главы МИД Франции о России

Читатели французской газеты Le Figaro 23 ноября прокомментировали слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, который назвал Россию невыносимым соседом.

«Почему в последнее время мы постоянно слышим, что в ослаблении Франции виноваты администрации США, Великобритании, Турции, России и даже Алжира?» — цитирует одного из юзеров «РИА Новости».

«Необходимо прекратить бред. Это цинизм говорить о Кремле в рамках французской повестки. [Президент России Владимир] Путин защищает интересы своей страны, а Макрон и его европейские друзья — интересы глобального либерализма», — заявил другой пользователь.

Не впечатлили читателей Le Figaro и высказывания французского министра о российско-украинской границе.

«Россияне у украинской границы. Правда, у этих двух стран тысяча километров общих границ», — подчеркнул читатель.

«Русские содержат вооруженные силы на своей собственной территории, для Ле Дриана это уже провокация», — пошутил в ответ другой юзер.

21 ноября Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия бывает порой «невыносимым соседом». Французский министр выразил обеспокоенность в связи с якобы «присутствием» российских войск на границе с Украиной.

Он также указал, что продолжать разговаривать с Россией следует в любом случае. Именно поэтому, как уточнил Ле Дриан, 12 ноября состоялась встреча министров внешнеполитических ведомств России и Франции в формате «2+2».

По итогам мероприятия МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ Ле Дрианом и Хайко Маасом для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно саммита в нормандском формате. В частности, в одном из писем Лавров подчеркнул, что РФ всё чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данная публикация является не традиционным для дипломатии явлением, но блестящим и решительным шагом. По его словам, «нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий».