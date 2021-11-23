Введенные из-за коронавируса ограничения продлили в Оренбургской области

Губернатор Денис Паслер внес изменения в Указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции». По 7 декабря продлеваются действующие до этого в регионе ограничения — запрет на работу кальянных и ночных клубов. Снимаются ограничения по численности участников мероприятий в объектах общепита — ранее было запрещено проводить в объектах общепита мероприятия с числом участников больше 30.

По 7 декабря продлевается запрет на оказание услуг общественного питания раньше 6.00 и позже 00.00. Исключение составляют объекты питания, доставляющие готовую продукцию и работающие на вынос, а также корпоративные столовые, передает РИА «Оренбуржье». По-прежнему приостановлено действие социальных карт (для льготного проезда в транспорте) лиц 65 лет и старше.

На территории Оренбуржья продолжают закрывать госпитали, перепрофилированные под долечивание больных с коронавирусом. В ближайшее время прием пациентов с COVID-19 завершат пятый корпус областной клинической больницы и больницу им. Пирогова. После этого в первом медучреждении начнется ремонт, а во втором — перейдут к оказанию плановой помощи. Кроме того, закрываются госпитали долечивания в Орске, Новотроицке и Гае. Сокращается количество коек и на западе области. Глава регионального минздрава уточнила, что в показателях госпитализации произошло существенное снижение, практически в 2,5 раза.