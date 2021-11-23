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Власти Молдавии выделят «Молдовагазу» деньги на выплату долга «Газпрому»

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Правительство Молдавии выделит «Молдовагазу» средства для оплаты долга российской компании «Газпром». Об этом 23 ноября на брифинге заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

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«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета было выделено 1,7 млрд леев, из них 1,4 млрд ($79 млн) будут выделены «Молдовагазу». Парламент Молдавии в четверг [25 ноября] одобрит это решение в финальном чтении», — сообщил Спыну.

Также вице-премьер Молдавии рассказал, что «Газпрому» будет направлено письмо с информацией о дальнейших действиях республики. Кроме того, отмечено, что стране потребуется время, чтобы перевести средства в соответствии с законом.

Кроме того, Спыну надеется обсудить проблему с оплатой газа 24 ноября с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, дополняет сайт «Газета.ru».

Днем ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о прекращении поставок газа, так как страна не внесла оплату.

При этом Куприянов отметил, что Молдавия и «Газпром» в течение долгого времени проводили переговоры по поставкам газа. Российская компания сначала сформировала условия контракта в соответствии с рыночными ценами, а затем готова была пойти на уступки, учитывая сложное экономическое положение Молдавии и позицию президента России Владимира Путина.

В тот же день глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан выразил уверенность в том, что вопрос долга перед «Газпромом» будет решен в скором времени при помощи займов у правительства.

По его словам, сейчас компания работает с правительством для того, чтобы рассчитаться с долгом за октябрь и середину ноября, тогда как в сентябре удалось покрыть расходы своими силами. Проблема погашения задолженности возникла из-за позднего пересмотра тарифа.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность.

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