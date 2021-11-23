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Спортплощадку обустроили на берегу Донховки в Тверской области

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В городе Конаково Тверской области по программе «Реализация предложений жителей на 2019–2021 годы» обустроили спортплощадку на берегу реки Донховка. Подробнее о результатах программы городская администрация сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, на берегу Донховки специалисты вырубили заросли и старые деревья, демонтировали ветхие гаражи. Яблоневый сад при этом был сохранен. Также на территории установили спортивную площадку, в будущем планируется поставить лавочки, пишут «Тверские ведомости».

По просьбе местных жителей была отремонтирована линия электропередачи на пересечении улиц Дрожжина и Боровая, выполнен ямочный ремонт на улице Строителей.

Продолжаются работы по обустройству остановки общественного транспорта около Комсомольского сквера.

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