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Песков назвал преждевременным вопрос о продлении новогодних каникул из-за COVID-19

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 23 ноября, заявил, что говорить о вероятности введения в стране новых антиковидных ограничений в новогодние каникулы преждевременно.

«Вы забегаете вперед. До новогодних каникул еще много времени», — заявил журналистам Песков.

Он также высказал мнение, что сейчас наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, но не исключил, что возможны новые волны, не только в России, но и во всем мире, пишет «Газета.Ru».

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«Понятно, что, скорее всего, нас впереди ожидают новые волны. И европейцев ожидают. Вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у них. Уж не знаю, у нас третья волна, у них четвертая или, наоборот, у них пятая, а у нас четвертая. Но то, что волны идут одна за другой, это объективно», — отметил официальный представитель Кремля.

За минувшие сутки в России выявили 33 996 случаев коронавируса. Это минимальное число случаев с 19 октября. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (2749), Московской области (1871) и Самарской области (1529).

Накануне директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда у 75% населения Земли будут антитела. Чтобы достичь таких показателей, темпы вакцинации следует увеличить по крайней мере в 3–4 раза, отметил он.

20 ноября вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что пока точную дату ее окончания назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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