Липецкая область получит 2,3 млрд рублей на расселение аварийного жилфонда

Липецкая область получит на программу переселения граждан из аварийного жилфонда 2,28 млрд рублей. Заявку на сверхлимитную финансовую поддержку одобрил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Как сообщает региональная администрация, средства пойдут на расселение аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Софинансирование из областного бюджета составит 500 млн рублей, уточняет ИА «Абирег».

В общей сложности в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2022–2023 годах в Липецкой области намерены переселить 4,1 тыс. человек, проживающих в 1,7 тыс. помещений.

11 ноября пресс-служба российского кабмина сообщила, что правительство РФ ускорит работу по переселению граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Речь идет о переселении граждан из временных помещений, построенных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Многие до сих пор живут в бытовках и бараках, которые на время предоставлялись приехавшим в регион строителям, нефтяникам, участникам различных экспедиций и их семьям.