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Липецкая область получит 2,3 млрд рублей на расселение аварийного жилфонда

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Липецкая область получит на программу переселения граждан из аварийного жилфонда 2,28 млрд рублей. Заявку на сверхлимитную финансовую поддержку одобрил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

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Как сообщает региональная администрация, средства пойдут на расселение аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Софинансирование из областного бюджета составит 500 млн рублей, уточняет ИА «Абирег».

В общей сложности в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2022–2023 годах в Липецкой области намерены переселить 4,1 тыс. человек, проживающих в 1,7 тыс. помещений.

11 ноября пресс-служба российского кабмина сообщила, что правительство РФ ускорит работу по переселению граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Речь идет о переселении граждан из временных помещений, построенных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Многие до сих пор живут в бытовках и бараках, которые на время предоставлялись приехавшим в регион строителям, нефтяникам, участникам различных экспедиций и их семьям.

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