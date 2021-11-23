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Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

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Президент США Джо Байден во вторник, 23 ноября, объявил об использовании страной части нефти из резервов, чтобы снизить цены на сырье. Заявление было опубликовано Белым домом.

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«Сегодня президент объявляет, что министерство энергетики предоставит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением», — говорится в опубликованном заявлении.

Отмечается, что аналогичное решение об использовании части резервов приняли Китай, Индия, Япония, Корея и Великобритания.

Днем ранее о готовящемся решении сообщало агентство Bloomberg. На днях стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent за неделю упала на 3,6%. Всего за месяц Brent подешевела на 8%, а WTI — на 9%. В агентстве отмечали, что это, в частности, произошло на фоне решения Байдена, пишет сайт «Газета.Ru».

23 ноября доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов в беседе с «Известиями» заявил, что намерение Джо Байдена использовать нефтяные резервы США и его призывы к азиатским странам сделать то же самое — это объявление новой нефтяной войны.

Эксперт также рассказал о возможных последствиях таких действий Байдена. Андрианов считает, что решение распечатать нефтяные резервы ударит по альянсу ОПЕК+. Вторым пострадавшим в этой ситуации эксперт назвал нефтяной рынок США. Он отметил, что падение цен на нефть сейчас не в интересах Штатов. Также Андрианов указал, что Вашингтон обратился к азиатским странам, а не к Европе.

В этот же день день аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук рассказал «Известиям», что решение США о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов не окажет серьезного влияния на рынок.

Аргументируя свою позицию, эксперт указал на то, что отопительный сезон будет поддерживать высокий спрос на энергоресурсы, и не только на нефть, но и на газ. Помимо этого, в результате этих действий США придется снова наращивать запасы. Как добавил Полищук, рынок уже отыграл в большей степени эти словесные интервенции о высвобождении нефти из госрезерва США — цена опустилась в среднем на 10%.

Заседание ОПЕК+ состоялось 4 ноября. По его итогам было принято решение не ускорять наращивание добычи нефти и увеличить ее в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, альянс сохранил действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи до конца года. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет, как ожидается, 2 декабря.

В конце октября сообщалось, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти.

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