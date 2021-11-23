Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джо Байден во вторник, 23 ноября, объявил об использовании страной части нефти из резервов, чтобы снизить цены на сырье. Заявление было опубликовано Белым домом.

«Сегодня президент объявляет, что министерство энергетики предоставит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением», — говорится в опубликованном заявлении.

Отмечается, что аналогичное решение об использовании части резервов приняли Китай, Индия, Япония, Корея и Великобритания.

Днем ранее о готовящемся решении сообщало агентство Bloomberg. На днях стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent за неделю упала на 3,6%. Всего за месяц Brent подешевела на 8%, а WTI — на 9%. В агентстве отмечали, что это, в частности, произошло на фоне решения Байдена, пишет сайт «Газета.Ru».

23 ноября доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов в беседе с «Известиями» заявил, что намерение Джо Байдена использовать нефтяные резервы США и его призывы к азиатским странам сделать то же самое — это объявление новой нефтяной войны.

Эксперт также рассказал о возможных последствиях таких действий Байдена. Андрианов считает, что решение распечатать нефтяные резервы ударит по альянсу ОПЕК+. Вторым пострадавшим в этой ситуации эксперт назвал нефтяной рынок США. Он отметил, что падение цен на нефть сейчас не в интересах Штатов. Также Андрианов указал, что Вашингтон обратился к азиатским странам, а не к Европе.

В этот же день день аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук рассказал «Известиям», что решение США о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов не окажет серьезного влияния на рынок.

Аргументируя свою позицию, эксперт указал на то, что отопительный сезон будет поддерживать высокий спрос на энергоресурсы, и не только на нефть, но и на газ. Помимо этого, в результате этих действий США придется снова наращивать запасы. Как добавил Полищук, рынок уже отыграл в большей степени эти словесные интервенции о высвобождении нефти из госрезерва США — цена опустилась в среднем на 10%.

Заседание ОПЕК+ состоялось 4 ноября. По его итогам было принято решение не ускорять наращивание добычи нефти и увеличить ее в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, альянс сохранил действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи до конца года. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет, как ожидается, 2 декабря.

В конце октября сообщалось, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти.