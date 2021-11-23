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Дело возбудили по факту отстрела двух косуль в Саратовской области

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного отстрела двух косуль в Красноармейском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

По данным ведомства, ночью 20 ноября в селе Сплавнуха сотрудники полиции остановили автомобиль «Нива Шевроле». В багажнике были найдены две неразделанные туши косули, а также охотничье ружье и патроны к нему, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Водителем и пассажиром авто оказались местные жители. Один из них объяснил, что несколько лет назад нашел ружье и патронташ в лесу и всё это время хранил в гараже. Недавно вместе с другом он решил поохотиться и использовать это оружие.

Размер причиненного ущерба предварительно оценивается в 80 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также решается вопрос о привлечении одного из них к административной ответственности за незаконное владение оружием.

18 ноября депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин опубликовал на YouTube видеообращение, в котором признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он заметил неизвестное животное на опушке, дважды выстрелил, и только когда подошел ближе, понял, что убил лося.

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