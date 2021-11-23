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Пашинян оценил усилия России по демаркации армяно-азербайджанской границы

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября дал высокую оценку действиям России в инициировании процесса демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана.

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«Я высоко оцениваю личные усилия президента РФ, российского МИД, минобороны в этом вопросе», — сказал он в рамках виртуальной пресс-конференции.

Ранее в этот же день стало известно, что президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры в Сочи 26 ноября.

Встреча политиков приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года. Переговоры пройдут по инициативе российского лидера.

21 ноября Путин и Пашинян провели телефонный разговор. Армянский премьер выразил признательность за активные посреднические усилия РФ в вопросе стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

Сейчас ситуация в регионе снова обострилась.Так, 16 ноября Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил, что стороны в настоящее время проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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