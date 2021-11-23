Город-крепость Сокольск в Липецке стал объектом культурного наследия

Город-крепость Сокольск с прилегающим городищем включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписал начальник управления по охране культурного наследия Липецкой области Алексей Грушихин. Этим документом утверждены границы территории городища, а также утвержден особый режим использования земельных участков с применением мер по государственной охране объекта археологического наследия.

Владельцы территорий, которые ограничены улицами Бабушкина, Демьяна Бедного, Водной, переулками Ермака и Войнич, а также береговой линией реки Воронеж, перед началом земельных работ обязаны обратиться в управление по охране культурного наследия Липецкой области и уточнить, попадает ли их участок в охраняемую территорию, передает GOROD48.

На берегу реки Воронеж, напротив устья Матыры, там, где сейчас улица Демьяна Бедного и ее окрестности, в 1647 году был основан город-крепость Сокольск. Он стал частью Белгородской засечной черты — самой протяженной оборонительной полосы Русского государства XVII века. Крепость имела непосредственное отношение к строительству флота для второго Азовского похода Петра I. По царскому указу для «стругового дела и у готовности лесных припасов» зимой 1695 года в Сокольск было направлено из 16 городов 6346 человек. В 1774 году город Сокольск был упразднен в связи с утратой военного значения.