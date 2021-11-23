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Готовивший нападение на школу в Казани помещен в психиатрический стационар

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Подросток, который подозревается в подготовке нападения на школу в Казани, помещен в психиатрический стационар, где ему проведут экспертизу. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в Следственном комитете РФ.

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«Подросток в настоящее время помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — отметили в пресс-службе СК РФ.

Кроме того, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела в отношении подростка.

Подросток был задержан ранее в этот день. Он рассказал, что к вооруженному нападению на школу его склонял гражданин Украины.

По месту жительства несовершеннолетнего изъята пневматическая винтовка, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

В отношении задержанного возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»).

14 октября сообщалось, что российских школьников планируют исследовать на агрессивность и склонность к насильственным действиям. Как выяснили «Известия», правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала провести такие исследования Минобрнауки.

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