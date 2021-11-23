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Глава СК заявил о необходимости отмены ЕГЭ

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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин во вторник, 23 ноября, заявил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) должен быть отменен.

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В рамках конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» Бастрыкин призвал «возродить советскую школу образования», так как она «была лучшей в мире».

По словам главы СК, ЕГЭ — пытка для молодежи. Также он считает, что из системы образования следует исключить «эти все бакалавриаты, специалитеты».

Бастрыкин отметил, что следует восстановить престиж профессорского труда и возродить аспирантуру в лучших советских традициях.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева сказала, что старшеклассникам надо предоставить право выбора при сдаче выпускных экзаменов.

Она отметила, что в ЕГЭ есть плюсы и минусы. Так, госэкзамен дает возможность поступить в лучшие вузы страны, однако зачастую школа, вместо того чтобы дать качественное образование, «натаскивает учеников на решение тестов».

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