Движение перекрыли на съезде с Волгоградского проспекта на МКАД из-за ДТП

Несколько машин столкнулось на съезде с Волгоградского проспекта на МКАД. Движение в районе аварии перекрыли, сообщила во вторник, 23 ноября, пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram.

«На съезде с Волгоградского проспекта на МКАД столкнулось несколько автомобилей. Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется», — говорится в сообщении.

Из-за перекрытия съезда с Волгоградского проспекта на МКАД движение автомобилей осуществляется по обочине, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Водителям рекомендовали пользоваться Рязанским проспектом для съезда на МКАД, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день несколько автомобилей столкнулось на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Из-за ДТП было перекрыто движение по проспекту Генерала Дорохова в сторону центра, пишет «Москва 24». Водителей призвали объезжать места аварии по Воробьевскому шоссе и Кутузовскому проспекту.