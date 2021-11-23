Ветеринар рассказала об ответственности при смерти питомца в ветклинике

Врач-ветеринар, фелинолог Ангелина Сиротина рассказала, что ветклиники как правило не несут ответственности за гибель питомца во время операции.

Комментируя сообщение о том, что в одной из ветеринарных клиник Новосибирска хозяйка кота набросилась на персонал с кулаками после смерти животного во время кастрации, Сиротина отметила, что животное может погибнуть даже во время самой простой операции: например, из-за непереносимости наркоза или каких-либо препаратов, пишет Pravda.Ru.

«У кота, возможно, была просто индивидуальная непереносимость чего-то: наркоза либо дополнительного препарата, потому что задается несколько препаратов, делается легкий наркоз плюс идет местное обкалывание. Это может быть использован и новокаин, и лидокаин», — пояснила ветеринар.

Специалист посоветовала посетить кардиолога перед операцией, чтобы убедиться, что сердце выдержит наркоз, особенно если животное в возрасте. Кастрировать и стерилизовать животных следует обязательно, потому что иначе с возрастом у них возникнут проблемы со здоровьем из-за выбросов гормонов.

Между тем, ветеринарные клиники не несут ответственности за смерть питомца во время операции, отмечает телеканал «360». По словам врача, решение о проведении операции принимает владелец питомца и подписывает документ, «что в случае какого-то происшествия ветеринарная клиника снимает с себя полную ответственность».

20 ноября стало известно, что в акции «Подпись за Кузю», которую проводят волонтеры против замучивших до смерти кота людей, поучаствовали 30 ветеринарных клиник и 10 котокафе из 20 городов России.