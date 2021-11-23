Старейший человек на планете умер на 125-м году жизни
Старейший человек в мире Франциска Сусано скончалась на Филиппинах в возрасте 124 лет. Об этом 23 ноября сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.
«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью», — говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется. В местном управлении здравоохранения заявили, что у покойной не было симптомов вирусного заболевания.
Франциска Сусано родилась 11 сентября 1897 года. Она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейший человек на планете.