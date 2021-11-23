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Старейший человек на планете умер на 125-м году жизни

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Старейший человек в мире Франциска Сусано скончалась на Филиппинах в возрасте 124 лет. Об этом 23 ноября сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.

«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. В местном управлении здравоохранения заявили, что у покойной не было симптомов вирусного заболевания.

Франциска Сусано родилась 11 сентября 1897 года. Она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейший человек на планете.

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