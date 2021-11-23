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Власти помогут «Молдовагазу» закрыть долг перед «Газпромом»

Власти Молдавии выделят «Молдовагазу» деньги для погашения долга перед «Газпромом»
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Правительство Молдавии выделит «Молдовагазу» 1,4 млрд леев (около $79 млрд) на погашение долга перед «Газпромом». Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

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Он уточнил, что данное решение будет утверждено парламентом 25 ноября.

«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета было выделено 1,7 млрд леев, из них 1,4 млрд леев будет выделено «Молдовагазу» для погашения долга», — указал Спыну.

Ранее в этот день глава «Молдовагаза» Вадим Чебан рассказал, что компания обратилась к властям страны с целью получения займа в размере около $74 млн для погашения долга перед «Газпромом». Он выразил уверенность в том, что данный вопрос будет решен в скором времени при помощи займов у правительства.

Накануне в «Газпроме» заявили о возможном прекращении поставок газа из-за того, что Молдавия не внесла оплату.

В конце октября состоялись российско-молдавские переговоры по газу, в результате которых стороны договорились о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа. В рамках данного соглашения Кишинев обязался погасить исторический долг перед Россией за газ.

1 ноября начались поставки газа в Молдавию. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» подчеркнул, продление контракта на поставку газа в Молдавию — это шаг навстречу со стороны России.

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