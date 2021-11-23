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Открытие набережной Федоровского перенесли в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде перенесли дату открытия набережной Федоровского, благоустройство которой планировали завершить до конца ноября. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в АНО «Центр 800».

Основные работы на объекте уже завершили. Подрядчик сейчас занимается настройкой освещения, проводит уборку территории и устраняет выявленные в процессе благоустройства недочеты.

Полностью завершить работы и официально открыть набережную планируется в декабре. Точной даты в АНО «Центр 800» пока не называют.

Ранее сообщалось, что стоимость благоустройства набережной Федоровского составляет 250 млн рублей. Проект предусматривает создание игровых и спортивных зон, мест для отдыха, выгула собак и занятий йогой. Изначально сдать объект рассчитывали в ноябре 2021-го.

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