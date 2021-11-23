Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
CAS оставил в силе дисквалификацию российского легкоатлета Шустова
Политика
Главы генштабов РФ и США обсудили международную безопасность
Мир
На Украине заявили о начале веерных отключений электричества
Наука
Вакцина для клеточного иммунитета от COVID-19 прошла первую фазу испытаний
Мир
В ЕК предложили создать черный список компаний по доставке мигрантов к границе
Мир
Правительство выделит $75 млн «Молдовагазу» для оплаты долга «Газпрому»
Мир
США ввели санкции против связанных с СП-2 судна Marlin и компании Transadria
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за объявления о продаже справок
Мир
Патрушев заявил о возможности появления миллионов беженцев из Украины
Общество
Путин поручил привлечь крупные компании к поддержке сборной WorldSkills

Таджикистан введет односторонний безвизовый режим для 52 стран

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Таджикистан с 1 января 2022 года введет односторонний безвизовый режим для граждан из 52 стран. Об этом сообщается во вторник, 23 ноября, на сайте посольства Таджикистана в России.

Тест указующий: какие страны изменили правила въезда для россиян
И кто наиболее лоялен к нашим путешественникам

«В соответствии с новым постановлением правительства Республики Таджикистан с 1 января 2022 года будет введен односторонний безвизовый режим для въезда в республику гражданам 52 стран мира», — говорится в сообщении.

В частности, в списке находятся Австрия, Германия, Италия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция и Япония, передает RT.

Максимальный срок пребывания на территории Таджикистана для граждан из этих стран составит 30 дней.

Ранее, 15 октября, Ассоциация туроператоров (АТОР) перечислила правила въезда российских туристов в шесть стран, авиасообщение с которыми открыто с 9 ноября. Одобрено возобновление полетов в девять государств (Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция), но для россиян въезд возможен только в шесть из них.

Например, Иран в настоящее время выдает неэлектронные туристические визы, а для групповых поездок из России с июля 2021 года действует безвизовый режим. Туристы из РФ при въезде должны иметь ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до прибытия в страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021