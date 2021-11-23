Таджикистан введет односторонний безвизовый режим для 52 стран

Таджикистан с 1 января 2022 года введет односторонний безвизовый режим для граждан из 52 стран. Об этом сообщается во вторник, 23 ноября, на сайте посольства Таджикистана в России.

«В соответствии с новым постановлением правительства Республики Таджикистан с 1 января 2022 года будет введен односторонний безвизовый режим для въезда в республику гражданам 52 стран мира», — говорится в сообщении.

В частности, в списке находятся Австрия, Германия, Италия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция и Япония, передает RT.

Максимальный срок пребывания на территории Таджикистана для граждан из этих стран составит 30 дней.

Ранее, 15 октября, Ассоциация туроператоров (АТОР) перечислила правила въезда российских туристов в шесть стран, авиасообщение с которыми открыто с 9 ноября. Одобрено возобновление полетов в девять государств (Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция), но для россиян въезд возможен только в шесть из них.

Например, Иран в настоящее время выдает неэлектронные туристические визы, а для групповых поездок из России с июля 2021 года действует безвизовый режим. Туристы из РФ при въезде должны иметь ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до прибытия в страну.