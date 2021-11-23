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Москвичка подала иск к Абызову на миллион рублей за залив квартиры

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Жительница Москвы обратилась в Гагаринский суд с иском к бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову о возмещении более миллиона рублей за залив квартиры. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе суда.

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«В иске Поддубная Татьяна Александровна просит возместить вред, причиненный в ходе ремонтных работ квартиры, и взыскать с Абызова Михаила Анатольевича миллион рублей и госпошлину в размере 13,2 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Рассмотрение иска назначено на 10 декабря.

Экс-министр и его соучастники похитили деньги в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС. Затем они их вывели из России, поместив на счетах на территории Кипра.

В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.

Под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. Осенью 2020 года суд взыскал с него 32,5 млрд рублей как незаконно заработанные во время работы на должности министра — рекордная сумма в системе российского судопроизводства.

4 августа стало известно, что генпрокуратура РФ направила иск о взыскании более $126 млн в пользу государства к Абызову и Альфа-банку. По мнению надзорного ведомства, средства, которые были размещены в банке, имеют сомнительное происхождение.

Затем, 8 сентября, сообщалось, что Гагаринский районный суд решил взыскать с Абызова в доход государства $22 млн.

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