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ФСБ предотвратила нападение подростка на учебное заведение в Казани

В Казани задержан подросток, планировавший нападение на образовательное учреждение
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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала подростка, который подозревается в подготовке вооруженного нападения на образовательное учреждение в Казани. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщается на сайте ведомства.

По адресу проживания несовершеннолетнего изъяли пневматическую винтовку, средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного оружия в боевое, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

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Подросток рассказал, что к совершению преступления его склонял в мессенджере Telegram некий Ярослав Овсюк, проживающий на Украине, пишет «Газета.Ru».

Управление Следственного комитета России по Татарстану завело на задержанного уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 («Приготовление к убийству двух и более лиц») УК РФ.

15 октября сообщалось о задержании подростка, угрожавшего массовыми убийствами в школе на Чукотке. Ученики одного из образовательных заведений нашли в чате в WhatsApp сообщение выпускника школы с угрозой совершения массовых убийств с применением огнестрельного оружия.

По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил в хулиганских целях, однако у подростка было изъято пневматическое оружие.

14 октября стало известно, что российских школьников планируют исследовать на агрессивность и склонность к насильственным действиям. Как выяснили «Известия», правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала провести такие исследования Минобрнауки.

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