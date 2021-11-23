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Вакцина для клеточного иммунитета от COVID-19 прошла первую фазу испытаний

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Завершилась первая фаза клинических испытаний пептидной вакцины от коронавируса на людях, которая должна способствовать созданию длительного Т-клеточного иммунитета к инфекции. Об этом сообщили немецкие ученые, статья которых 23 ноября была опубликована в журнале Nature.

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Речь идет о вакцине CoVac-1. Она должна вызывать в организме клеточный иммунитет, который напоминает Т-клеточный ответ, приобретенный после перенесенной инфекции.

Испытания препарата проводили в Германии. У 36 участников исследования однократная доза вакцины вызвала более сильную реакцию Т-клеток, чем могла бы возникнуть при болезни COVID-19. Реакция сохранялась в течении трех месяцев после вакцинации.

CoVac-1 разработана на основе белков вируса SARS-CoV-2. Препарат доказал эффективность и безопасность. Побочных эффектов у участников испытаний выявлено не было.

Также препарат показал эффективность против всех мутаций коронавируса. Вторая фаза испытаний начнется в ближайшее время.

Ранее, 21 ноября, замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что препарат на основе моноклональных антител для лечения COVID-19 может быть зарегистрирован в России в течение 3–5 месяцев.

Логинов отметил, что сроки регистрации зависят от скорости набора добровольцев. Кроме того, по его словам, центр разрабатывает еще одно лекарство против COVID-19, теперь уже на основе отобранных химических соединений.

Первый российский инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» (фавипиравир) был зарегистрирован 12 ноября. Фавипиравир синтезировали для лечения инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами. Он показал свою эффективность против вирусов гриппа, в частности птичьего гриппа, а также других инфекций. «Арепливир» в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе «Биохимик» в Саранске.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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