В Подмосковье начали производить автокресла для собак

В подмосковном Наро-Фоминске начали производить автокресла, кресла, гамаки и лежанки для собак. Об этом сообщил телеканал «360» во вторник, 23 ноября.

Идея подобного бизнеса еще семь лет назад появилась у Ольги Ильиной — хозяйки корги по кличке Ева, когда она взяла собаку из приюта. Ева является и главной моделью в рекламе товаров хозяйки.

«Такая идея возникла, потому что каждой собаке по ее психологии требуется место, куда она может уйти и чувствовать себя защищенной. Бортики дают возможность положить голову, а для хозяина преимущество, что это подходит под интерьер, можно снять чехол, постирать и использовать долгие годы», — рассказала Ольга.

Лежанки для питомцев изготовлены из тех же материалов, что привычные человеку кресла и диваны. Внутри находится гипоаллергенный холлофайбер.

Изготовление изделий происходит на подмосковной фабрике. Кроме лежанок для собак есть в наличии даже автокресла.

22 ноября президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об опасностях для собак в домашних условиях. В частности, первым делом важно спрятать в сложнодоступное для собаки место всю бытовую химию: многие моющие средства содержат вредные вещества, которые вызывают поражение внутренних органов. Если животное съест или прольет на себя такое средство, оно может получить серьезное отравление.