Кенийский боксер Оял прибыл в Москву на бой с Шульским

Кенийский боксер Коллинз Оял по прозвищу Африканский Лев прилетел в Москву на поединок с российским спортсменом Павлом Шульским. Об этом 23 ноября сообщает РЕН ТВ.

Оял заявил, что с нетерпением ждал возвращения в Россию. По его словам, в последние недели он много тренировался и готов к встрече с российским боксером.

Бой Ояла и Шульского 26 ноября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало в 23:00.

Ранее в этот же день бразильский боксер Игор Адиэл рассказал, как планирует победить в поединке с российским спортсменом Сергеем Кузьминым.