Около 1,7 млрд рублей выделили на строительство дороги в Пермском крае

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края ведет поиск подрядчика для строительства дополнительного выезда с промузла «Осенцы». На первом этапе нужно возвести дорогу и путепровод.

По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет почти 1,7 млрд рублей. Подрядчику предстоит построить 3,2 км дороги из асфальтобетона с февраля 2022-го по октябрь 2024 года, передает ИА «Ура.ру». Промузел объединяет «Сибур» и «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». На территории узла расположена сеть инженерных коммуникаций и налажено транспортное сообщение.

В ноябре из-за ремонтных работ на федеральных автодорогах из Екатеринбурга в Тюмень и Пермь временно было перекрыто движение транспорта в обоих направлениях. Информация об этом ранее была опубликована на сайте ФКУ «Уралуправтодор». Ограничения движения связаны с работами по установке табло информации на участках автотрасс.