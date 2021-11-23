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CAS оставил в силе дисквалификацию российского легкоатлета Шустова
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CAS оставил в силе дисквалификацию российского легкоатлета Шустова

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию чемпиона Европы 2010 года в прыжках в высоту россиянина Александра Шустова и оставил в силе дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает пресс-служба суда.

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«Коллегия CAS оставила в силе решение о четырехлетней дисквалификации Шустова с 5 июня 2020 года и аннулировании всех его результатов с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года», — говорится сообщении.

Российский спортсмен был признан виновным в нарушении антидопинговых правил в июне 2020 года. Его дисквалифицировали до лета 2024 года. Тогда Шустов сообщал, что намерен подать апелляцию. Дело спортсмена против World Athletics и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было зарегистрировано CAS в августе 2020 года.

Накануне CAS удовлетворил апелляцию бадминтониста Никиты Хакимова, отменив дисквалификацию спортсмена. Россиянин был отстранен Всемирной федерацией бадминтона (BWF) в ноябре прошлого года на пять лет.

20 октября стало известно, что российский волейболист Дмитрий Мусэрский не будет обжаловать дисквалификацию в CAS.

Спортсмен, выступающий за японский клуб «Сантори Санбердз», был дисквалифицирован на 9 месяцев за нарушение антидопинговых правил по причине положительного результата допинг-теста, который он сдал еще в 2013 году. Дисквалификация отсчитывается с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

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