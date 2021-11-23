Главы генштабов РФ и США обсудили международную безопасность

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во вторник, 23 ноября, поговорил по телефону с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности.

В сентябре в Финляндии состоялась встреча Герасимова и Милли. Военачальники обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.

По данным газеты The Wall Street Journal, в ходе встречи американская сторона подняла вопрос использования американскими военными российских баз в Средней Азии. Отмечается, что американская сторона объясняла свою заинтересованность российскими базами «реагированием на любые террористические угрозы в Афганистане».

Как заявили журналисты, Герасимов не дал своему американскому коллеге каких-либо обещаний по этому вопросу.