Российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Лаосе

Российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» от коронавируса зарегистрирована в Лаосской Народно-Демократической Республике. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» в Лаосской Народно-Демократической Республике. Лаос стал 20-м государством, в котором зарегистрирован «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

В Лаосе также зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V».

Ранее в этот день в РФПИ сообщили о регистрации «Спутника Лайт» в Сан-Марино. Как уточнили в фонде, показатели эффективности препарата против «Дельта»-штамма коронавируса превышают показатели ряда зарубежных двухкомпонентных вакцин.

3 ноября журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт». Исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших COVID-19), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных последствий от применения препарата зафиксировано не было.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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