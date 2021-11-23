В Германии открылись рождественские ярмарки с ограничениями для непривитых

Рождественские ярмарки открылись по всей Германии. Во многих регионах введены ограничительные меры из-за растущего числа заболевших. В Берлине торговые ряды открыты только для вакцинированных, передает телеканал «Известия». На ярмарке в Гамбурге выделена специальная зона для непривитых, это сделали, чтобы обезопасить остальных посетителей. К прилавкам с едой пускают только с COVID-паспортами. В Магдебурге у посетителей не просили даже QR-кодов. Все желающие могли совершать покупки, кататься на аттракционах. Рождественскую ярмарку отменили из-за пандемии в Пирне. Торговые ряды были уже готовы, но их пришлось убрать. Жители города недовольны решением властей, они заявляют, что их лишают праздника.

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