Новые платные парковки появятся в Тюмени

В Тюмени с 29 ноября станет больше платных парковок. Так, платить придется за стоянки в квадрате улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной.

Вместимость составит 1026 мест, сообщает администрация города. В мэрии считают, что такая мера позволит разгрузить центр города, снизить заторы и пробки на дорогах. Стоимость новых платных парковок составит 30 рублей в час. Платный период будет действовать в будни с 7 до 19 часов, бесплатно припарковаться можно в первые 15 минут, до 7 и после 19 часов, в выходные и праздничные дни, передает megatyumen.ru.

В Тюмени на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы продолжается строительство новой развязки. В рамках проекта там проложили около 2 км велодорожек. В частности, они появились на противоположной стороне парка имени Гагарина. Также в районе путепровода разместили большую бесплатную парковку. Таким образом, те, кто приезжает в лесопарк на автомобиле, могут найти место, где оставить его.