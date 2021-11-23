Сгоревшую в Кондопоге церковь восстановят на федеральные средства

Средства на восстановление сгоревшей Успенской церкви в карельской Кондопоге предусмотрены в федеральном бюджете. Об этом ИА «Карелinform» рассказала руководитель управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова.

«Могу только сказать вам, что средства предусмотрены в федеральном бюджете, дальше все процедуры мы обсуждаем с Министерством культуры Российской Федерации. У нас есть информация, что готовится соответствующее задание о проведении работ, пакет документов, который необходим для заключения контракта», — заявила Алипова.

Чиновница также отметила, что пока неизвестно, в какие сроки будет объявлен или заключен договор на работы.

Между тем в Карелии продолжается сбор средств на восстановление Успенской церкви. Согласно информации, размещенной на сайте благотворительного фонда «Северный духовный путь», на конец октября сумма составляла 9,145 млн рублей, из них израсходовано 333 тыс. рублей.

Церковь Успения Божией Матери в Кондопоге сгорела 10 августа 2018 года. По факту уничтожения уникального памятника деревянного зодчества XVIII века были возбуждены уголовные дела. Признавшегося в поджоге 15-летнего подростка суд признал невменяемым.

Успенскую церковь возвели в 1774 году на берегу Онежского озера в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769–1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.