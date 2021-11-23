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Капремонт Елизаветинского спуска в Оренбурге завершится в декабре

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В Оренбурге в четвертый раз сдвинули срок сдачи Елизаветинского спуска. Теперь ремонтные работы, стартовавшие в начале лета, планируют завершить до 15 декабря.

Исполняющий обязанности главы Оренбурга Сергей Салмин проверил ход капремонта и пообщался с подрядчиком, передает Урал56.Ру. Готовность объекта составляет 90%. Работы продолжаются и с наступлением холодов. Для удобства рабочих, их ежедневно здесь задействовано более 15 человек, на спуске установили переносные шатры. Подрядчик назвал причину задержки — специфика работы с природным материалом, которым обрамляют ступени.

В центре Оренбурга отремонтируют старейший стадион города, «Динамо». Первые эскизы уже готовы. Необходимо будет обновить Северную и Южную трибуны, построить новое футбольное поле, проложить беговые дорожки и смонтировать систему освещения стадиона. Спорткомплекс «Динамо» введут в эксплуатацию в 2023 году.

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