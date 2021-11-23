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Массовое ДТП произошло в Москве

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Несколько автомобилей столкнулись на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Третьего транспортного кольца в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в своем Telegram-канале.

Из-за ДТП перекрыто движение по проспекту Генерала Дорохова в сторону центра. Водителей призвали объезжать места аварии по Воробьевскому шоссе и Кутузовскому проспекту.

Как отмечает телеканал «Звезда», информация о возможных пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.

Ранее в этот день трамвай столкнулся с легковым автомобилем в Москве, в результате пострадали два человека. Пострадали водитель и пассажир легковушки. У последнего врачи диагностировали тяжелые травмы. Из находившихся в трамвае людей никто не пострадал.

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