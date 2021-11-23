Минздрав предложил ввести штрафы за объявления о продаже справок

Минздрав России предложил ввести административную ответственность за распространение в СМИ данных, содержащих предложения о продаже поддельных медицинских документов. Соответствующий проект федерального закона опубликован во вторник, 23 ноября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что размер штрафа для граждан может составить от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, должностных лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, законопроект предполагает установление административной ответственности за повторное нарушение. За это грозит штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, на должностных лиц — ‎от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, на юридических лиц — от 1 млн до 5 млн рублей.

В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.

18 ноября директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что граждане, которые вместо вакцинации от COVID-19 покупают сертификат о прохождении иммунизации, могут стать источниками формирования новых штаммов коронавируса.

Он добавил, что покупающие сертификат от COVID-19 тратят деньги впустую.

2 ноября в МВД сообщили, что в России за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Кроме того, по инициативе органов внутренних дел было заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов по продаже сертификатов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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