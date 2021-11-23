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Минздрав предложил ввести штрафы за объявления о продаже справок

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Минздрав России предложил ввести административную ответственность за распространение в СМИ данных, содержащих предложения о продаже поддельных медицинских документов. Соответствующий проект федерального закона опубликован во вторник, 23 ноября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Отмечается, что размер штрафа для граждан может составить от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, должностных лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, законопроект предполагает установление административной ответственности за повторное нарушение. За это грозит штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, на должностных лиц — ‎от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, на юридических лиц — от 1 млн до 5 млн рублей.

В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.

18 ноября директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что граждане, которые вместо вакцинации от COVID-19 покупают сертификат о прохождении иммунизации, могут стать источниками формирования новых штаммов коронавируса.

Он добавил, что покупающие сертификат от COVID-19 тратят деньги впустую.

2 ноября в МВД сообщили, что в России за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Кроме того, по инициативе органов внутренних дел было заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов по продаже сертификатов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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