Инновационные проекты реализуют в технопарке «Жигулевская долина»

Экспертный совет под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова рекомендовал присвоить статус резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» еще 20 инновационным проектам. Среди одобренных заявок: разработки и технологии в области здравоохранения, генной инженерии, IT, безопасности, инжиниринга, геодезии, транспорта, энергоэффективности, экологии.

Под управлением «Центра инновационного развития и кластерных инициатив» (ГАУЦИК СО) в экосистеме «Жигулевской долины» сформирована группа «точек роста», поддерживающая процесс инноваций: детский технопарк «Кванториум-63», бизнес-инкубатор, технопарк, уникальный Региональный центр инжиниринга, IT-платформа инноваций, аккумулирующая инновации, инвестиции и меры поддержки региона на одной интернет-площадке, передает НИА «Самара».

Напомним, в Самарской области началось строительство железнодорожной ветки к особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти». Проект реализуется при содействии правительства региона и экономической зоны. Протяженность железной дороги составит 14 км. Она соединит вокзал в Автозаводском районе с ОЭЗ «Тольятти» и позволит перевозить 1,4 млрд т грузов в год. Полностью строительство завершится в 2022 году. На данный момент сформирована трехлетняя программа строительства индустриальных парков на территории ОЭЗ «Тольятти».