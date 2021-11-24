Еще совсем недавно атмосфера на российских рынках была позитивной. Во второй половине года рост цен на энергоносители и металлы сопровождал высокие ожидания от ближайших перспектив. Иностранные инвесторы, предвкушая получение высокой прибыли, направляли значительные денежные потоки в развивающиеся рынки, включая Россию.

Но накануне отечественная фондовая площадка столкнулась с широкой распродажей активов, и предпосылки для этого назревали в течение нескольких недель.

Нынешняя началась с ускорения распродаж. Индекс Мосбиржи упал ниже 3900 п., то есть более чем на 3,5%, долларовый РТС потерял больше 5%. Сокращение сопровождалось огромными рекордными оборотами — более 220 млрд рублей. Третий результат в истории. Основная распродажа была в голубых фишках, хотя и акции второго эшелона показали значительную отрицательную динамику. Более того, нацвалюта заметно ослабла и в моменте пара USD/RUB достигала 75 рублей.

Когда продажи на российском рынке усиливаются на фоне достаточно стабильных торгов на западных площадках — это отражение оттока именно иностранных инвестиций. В понедельник индекс развивающихся рынков просел всего лишь на 0,3%, в то время как американские S&P500 и NASDAQ переписали исторические максимумы. Дополнительным подтверждением снижения доли иностранных инвестиций выступают повышенные продажи российских депозитарных расписок на западных биржах: Yandex ADR (–8,7%), HeadHunter (–6,8%), Ozon (–5,5%). В чем же причина такого резкого падения? Совпало несколько негативных фундаментальных факторов.

Во-первых, геополитическое противостояние усилилось. Риторика изменилась на более жесткую. 21 ноября агентство Bloomberg выпустило статью о наращивании российской военной группировки на границе с Украиной. Вместе с этим ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши еще не решена. Учитывая повышенный эмоциональный фон, многие иностранные фонды предпочли закрыть позиции на российском рынке. Такое поведение типично: западные инвесторы высоко оценивают этот вид риска, являющийся одним из основных индикаторов начинающегося оттока. Так, отрицательные денежные потоки в российских облигациях продолжаются уже 13 недель. Их сумма за прошлую неделю составила $17 млн. Если говорить об оттоках из развивающихся рынков в целом, то за прошлую неделю они составили $1,2 млрд. Особенно это коснулось рынков Восточной Европы. Аппетит к риску в текущих условиях очевидно изменился.

Во-вторых, новость о возобновлении цепочки локдаунов в Европе отразилась на ценах на нефть, которые исторически имеют прямую корреляцию с российской экономикой и рынком. Так, Австрия заявила о локальных запретах на перемещения без наличия вакцины. Эту инициативу поддержали Нидерланды и Дания. В то же время Германия фиксирует рекорды заболеваемости. Вероятно, нас ждут новости об очередных ограничениях несмотря на протесты. Цена за баррель нефти марки Brent падала в моменте ниже 78$ и потянула российские индексы вниз.

Третьим незначительным фактором стала новость о приостановке в пятницу торгов облигациями «Роснано». Компания сообщила об обсуждении с кредиторами возможных сценариев реструктуризации своего долга. Из пресс-релиза мы узнали, что «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок». В понедельник, 22 ноября, облигации показали значительное падение котировок — до 22%. Однако чуть позже ЦБ и Минфин выпустили комментарии о долговых гарантиях со стороны государства, смягчившие падение. Тем не менее новость, безусловно, повлияла на настроения инвесторов, и этот фактор необходимо учитывать в оценке распродаж.

Я считаю, что реакция рынка на происходящие события выглядит избыточной. Ранее такие распродажи заканчивались восстановлением котировок и стабилизацией внешнего фона.

Можно найти много положительных моментов для инвесторов в периоды снижения. Цена нефти достигала более 5,9 тыс. рублей. Привлекательность акций нефтегазового сектора, например «Лукойла» или «Роснефти», повышается. Более того, котировки экспортеров обычно восстанавливаются быстрее. Кроме того, рост доллара по отношению к рублю позитивен для металлургов, угольщиков и производителей удобрений.

Сейчас котировки уже показывают восстановление, поэтому сценарий быстрого роста наших биржевых индексов весьма вероятен.

Автор — персональный брокер «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора