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Метеоролог предупредил о потеплении в столичном регионе

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Повышение температуры ожидается в Московском регионе. Об этом во вторник, 23 ноября, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1».

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По его словам, жителей Подмосковья ждет еще одна холодная ночь, ситуацию исправит циклон, и уже в четверг воздух прогреется до +3 градусов, передает НСН.

«Уже в среду во второй половине дня ожидается циклон, который принесет снег, и температура начнет повышаться. Местами поднимется ветер», — сказал синоптик.

Ранее во вторник автомобилистам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю и быть внимательными на дорогах из-за возможного образования гололедицы в Москве, пишет «Москва 24». В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры напомнили, что в межсезонье и зимнее время года манера управления автомобилем отличается от летней. Также в пресс-службе подчеркнули, что использование летних шин зимой опасно и может привести к ДТП.

Накануне Шувалов рассказал, что в ближайшие два дня в Москве ожидается солнечная и морозная погода. По его словам, дневная температура будет слабо отрицательной, пишет Life.Ru.

При этом ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Известиям», что первая половина недели в Москве будет зимней, с морозами, а вторая — осенней и пасмурной. Кроме того, в четверг, субботу и воскресенье возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, местами пройдут дожди, по ночам будет слабый гололед.

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