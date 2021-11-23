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Созданный силами жителей сквер могут ликвидировать в Брянске

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У здания налоговой инспекции по улице Крахмалева в Советском районе Брянска решили снести новый сквер.

Общественное пространство несколько лет назад создали своими силами жильцы многоэтажного дома. Помогали им сотрудники управляющей компании. Но теперь, утверждает «БрянскToday», зеленый уголок хотят убрать ради парковки. Сейчас на участке трудятся землемеры и рабочие. В пенсионном фонде пока не комментировали ситуацию, пишет NASHBRYANSK.RU.

В Брянске планируют капитально отремонтировать площадь Ленина и Курган Бессмертия. Об этом сообщила ранее пресс-служба горсовета народных депутатов. На 2022 год запланированы масштабные работы на площадях Ленина и Партизан, а также в парке имени 1000-летия Брянска. Капремонт организуют за счет налоговых поступлений, которые в следующем году будут увеличены на 373,6 млн рублей.

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