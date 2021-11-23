Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Собянин рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в Москве
Мир
В ЕК предложили создать черный список компаний по доставке мигрантов к границе
Мир
Правительство выделит $75 млн «Молдовагазу» для оплаты долга «Газпрому»
Мир
США ввели санкции против связанных с СП-2 судна Marlin и компании Transadria
Общество
Метеоролог предупредил о потеплении в столичном регионе
Мир
Патрушев заявил о возможности появления миллионов беженцев из Украины
Мир
Путин поздравил Радева с переизбранием на пост президента Болгарии
Мир
В Кремле анонсировали переговоры Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи
Общество
Попова предупредила о риске осложнения ситуации с гриппом в России
Общество
Путин поручил привлечь крупные компании к поддержке сборной WorldSkills

Урожай сахарной свеклы в Липецкой области вырос на 500 тыс. тонн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецкой области завершилась уборка сахарной свеклы. Всего собрано 4 млн т — на 500 тыс. т больше, чем в 2020 году. Площади под эту культуру были увеличены почти на 13% — почти до 110 тыс. га. Урожайность сахарной свеклы также превысила прошлогоднюю и составила 365 ц/га, пишет Lipetskmedia.

«Для Липецкой области сахарная свекла — стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», — отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.

На 23 ноября шестью сахарными заводами области выработано 496,5 тыс. т сахара при сахаристости свеклы 19,04%.

В Липецкой области садоводческие хозяйства собрали 16,8 тыс. т плодово-ягодной продукции. Расширение данного вида насаждений — один из приоритетов развития АПК региона. Закладка садов с новыми сортами идет одновременно со строительством современных хранилищ с газовой средой, которая позволяет сохранять яблоки от урожая до урожая.

Аграрии в Ставропольском крае значительно увеличили урожай кукурузы. По данным на 15 ноября, валовой сбор составляет 593 тыс. т. Это в два раза больше по сравнению с 2020 годом. Уборка урожая завершена на 80%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021