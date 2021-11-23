Урожай сахарной свеклы в Липецкой области вырос на 500 тыс. тонн

В Липецкой области завершилась уборка сахарной свеклы. Всего собрано 4 млн т — на 500 тыс. т больше, чем в 2020 году. Площади под эту культуру были увеличены почти на 13% — почти до 110 тыс. га. Урожайность сахарной свеклы также превысила прошлогоднюю и составила 365 ц/га, пишет Lipetskmedia.

«Для Липецкой области сахарная свекла — стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», — отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.

На 23 ноября шестью сахарными заводами области выработано 496,5 тыс. т сахара при сахаристости свеклы 19,04%.

В Липецкой области садоводческие хозяйства собрали 16,8 тыс. т плодово-ягодной продукции. Расширение данного вида насаждений — один из приоритетов развития АПК региона. Закладка садов с новыми сортами идет одновременно со строительством современных хранилищ с газовой средой, которая позволяет сохранять яблоки от урожая до урожая.

Аграрии в Ставропольском крае значительно увеличили урожай кукурузы. По данным на 15 ноября, валовой сбор составляет 593 тыс. т. Это в два раза больше по сравнению с 2020 годом. Уборка урожая завершена на 80%.