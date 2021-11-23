В ЕК предложили создать черный список компаний по доставке мигрантов к границе

Еврокомиссия (ЕК) предлагает создать черный список компаний, которые участвуют в доставке мигрантов к границе Евросоюза. Об этом во вторник, 23 ноября, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что существуют специализированные агентства путешествий, которые предлагают мигрантам «полный пакет»: визы, перелет, гостиницу, а также такси и автобусы прямо до границы.

«Этих мигрантов обманывают, мы должны бороться с этим. Поэтому мы предлагаем создать черный список на базе международного законодательства по организации незаконной миграции. Это решение должно быть согласовано парламентом», — сказала глава ЕК в ходе своего выступления на пленарной сессии Европарламента.

Ранее в этот день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев указал на то, что использование транзита через территорию Белоруссию для перевозки беженцев в Евросоюз стало прибыльным и очень циничным бизнесом.

По его словам, в поисках лучшей жизни люди вкладывают большие средства в услуги посредников, приобретение авиабилетов, а также наем средств передвижения.

Патрушев также отметил, что в Белоруссию мигранты «летят не бортами «Белавиа», а преимущественно чартерными рейсами».

В свою очередь, в МВД Белоруссии сообщили, что в минувший понедельник, 22 ноября, 118 мигрантов вылетели из Минска на родину. Пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу, добавили в ведомстве.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.