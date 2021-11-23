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Собянин рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин 23 ноября рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в столице.

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По его словам, в первую волну в городе резервировали около 25 тыс. коечного фонда. «В последнюю волну уже резервировали 16. Фактически было заполнено 12. Сейчас уже заполнено около 7 тыс. всего. И большая часть этого коечного фонда на сегодня, с которым мы сегодня работаем, — это временные специальные госпитали, сделанные для этого случая», — рассказал градоначальник в интервью «РИА Новости».

Также он отметил, что в течение последних трех недель заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве начала резко падать, передает RT.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что впереди мир ожидают новые волны COVID-19, они идут одна за другой, сообщается на сайте kp.ru.

В России за последние сутки выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Зафиксировано 1243 летальных исхода. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19, передает «Федеральное агентство новостей».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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